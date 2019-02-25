HABER

İstanbul’da haftanın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından haftanın ilk gününde E-5 karayolunda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı.İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından haftanın ilk gününde E-5 karayolunda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Etkili olan yağmurla birlikte kent genelindeki karlar erirken, haftanın ilk gününde sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu oluştu.
Okulların tatil olması nedeniyle servis araçları trafiğe çıkmazken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar Cevizlibağ metrobüs durağında trafik yoğunluğu oluşturdu.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Sivas’ta yoğun sis etkili olduSivas’ta yoğun sis etkili oldu
Atlarla ’karlı pekmez’ yemeye gittilerAtlarla ’karlı pekmez’ yemeye gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Kaşık kaşık yediler! Atlarla keyifli yolculuk

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

570 bin lira dolandırdı, adliye çıkışı 'Genelkurmay Başkanı'na sorun' dedi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.