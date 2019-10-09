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İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kabataş İskelesinde yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle bir kişiye cezai işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) – Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte son zamanlarda hanutçuluk yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Kabataş İskelesinde hanutçuluk yapanlara yönelik denetleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı iddia edilen bir kişiye 153 lira cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetlemelerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

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