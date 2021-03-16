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İstanbul’da hareketli dakikalar

16.03.2021 01:08 | Son Güncelleme:
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Güngören’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 2 şüphelinin olduğu otomobil kaza yaptı.

Güngören’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 2 şüphelinin olduğu otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası otomobildeki 2 şüpheli yakalanırken, otomobil içerisinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi.
Olay, saat 23:00 sıralarında Güngören’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güngören’de polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında şüphelenerek durdurmak istediği 34 DCM 986 plakalı otomobil, içerisinde bulunan 2 kişi polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan araç ilk önce E5 Karayoluna girerek Bahçelievler istikametine doğru yöneldi. Kovalamaca sonucu araç Bahçelievler İzzettin Çalışlar caddesine yöneldi.
Polis kapama noktası oluşturdu
Kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından oluşturulan kapama noktasında da durmayan araç burada polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazalı bir şekilde devam eden otomobil yaklaşık 100 metre gittikten sonra tekrar kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası araçta bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Otomobilde 2 adet silah ele geçirildi
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonrası kaza yaparak duran otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 adet silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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