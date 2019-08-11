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İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Hastanelerin acil girişi yaralı acemi kasaplarla doldu taştı.
İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan pek çok acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurbanı kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlarla doldu taştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi’ne kendi araçları veya ambulansla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Yaralanan vatandaşların bir kısmı ayakta tedavi edildi. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
Masatı tutayım derken kolunu kesti
Kesim bittikten hemen sonra kendini yaralayan Kadir Kaya isimli vatandaş, “Kurbanı kestik, iş bitti. Bıçağı aldım ve masatladım. Sonra masat elimden düşmesin diye tutmaya çalışırken diğer elimdeki bıçak koluma düştü ve çarparak 5 dikişlik bir yara açtı. Kaza bu şekilde meydana geldi” dedi.

İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

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