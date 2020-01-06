İstanbul'da hatlı minibüsler en çok "kayıtsız şoför" çalıştırmaktan ceza aldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl 5 bin 148 ihlalden ceza yazıldı.

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan minibüslerle ilgili vatandaşlar en çok, yolcu almak için birbirleriyle yarışma, kapasite üstü yolcu alımı, durak harici yolcu indirip bindirme, yüksek sesli müzik, sigara kullanımı, indirimli olan öğrencilerin alınmak istenmemesi gibi konularda şikayetçi oluyor.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgilere göre, kentte 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 165 hat, 429 güzergahta hizmet veriyor.

Bu hatlarda ise kayıtlı 10 bin 58 şoför çalışıyor.

Minibüslerin 6 bin 425'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde çalışan minibüslere 2019 yılında 5 bin 148 ihlalden ceza yazıldı.