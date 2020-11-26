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İstanbul’da hava destekli huzur uygulaması

26.11.2020 20:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı.

İstanbul’da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce il genelinde “Yeditepe Huzur 2020-24” uygulaması saat 19.00’da başladı. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubelerine bağlı ekiplerin yanı yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Uygulama kapsamında İstanbul’un en işlek noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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