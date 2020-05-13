İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra İstanbul'da havanın kalitesinin arttığını söyledi.

İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer Takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi.

Salgınla mücadelenin hava kirliliğin azalttığını belirten Toros, şöyle devam etti:

"İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında birçok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı. İnsan faaliyetlerinin azalması kirletici emisyonlarının azalmasına katkı sağlıyor. Bundan dolayı hem ülkemizde hem de İstanbul'da hava kirliliği oranı geçmiş yıllardaki aynı dönemin verilerine göre düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında verileri inceleyerek kentteki hava kirliliği oranının ortalama yüzde 28 azaldığını gördük. İlçelerde en fazla hava kirliliği Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı."

Toros, havanın temiz olmasının insanların solunum sistemlerinin daha iyi çalışmasına ve bağışıklı sisteminin de güçlenmesine katkı sağladığını sözleri ekledi.

(AA)

