HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı.

İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması havanın kalitesinin yükselmesini ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi.

İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer Takip etti.

Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta 44, Bağcılar'da 43, Fatih'te 43 ve Sarıyer'de yüzde 41 düştü.

Hava kirliliği Arnavutköy'de yüzde 27 ve Avcılar'da yüzde 24 arttı.

Türkiye'nin ilçelerinde hava kirliliği (PM10, (µg/m3) ) verileri şu şekilde:

sdgsd

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra İstanbul'da havanın kalitesinin arttığını söyledi.

Salgınla mücadelenin hava kirliliğin azalttığını belirten Toros, şöyle devam etti:

"İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında birçok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı. İnsan faaliyetlerinin azalması kirletici emisyonlarının azalmasına katkı sağlıyor. Bundan dolayı hem ülkemizde hem de İstanbul'da hava kirliliği oranı geçmiş yıllardaki aynı dönemin verilerine göre düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında verileri inceleyerek kentteki hava kirliliği oranının ortalama yüzde 28 azaldığını gördük. İlçelerde en fazla hava kirliliği Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı."

Toros, havanın temiz olmasının insanların solunum sistemlerinin daha iyi çalışmasına ve bağışıklı sisteminin de güçlenmesine katkı sağladığını sözleri ekledi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Koronavirüs korkusu uykuda da devam ediyorKoronavirüs korkusu uykuda da devam ediyor
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Bilim Kurulu üyesi: 3 kural şiddetle devam etmeli

Bilim Kurulu üyesi: 3 kural şiddetle devam etmeli

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Koronavirüs korkusu uykuda da devam ediyor

Koronavirüs korkusu uykuda da devam ediyor

Van'da koronavirüs vaka sayısı arttı, sebebini Vali açıkladı

Van'da koronavirüs vaka sayısı arttı, sebebini Vali açıkladı

Pusu kurup bacanağı ve baldızını öldürüp kan parası göndermiş!

Pusu kurup bacanağı ve baldızını öldürüp kan parası göndermiş!

Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında

Özdil'in villasıyla ilgili ekipler harekete geçti

Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen er Gökhan'a, şehitlik unvanı verildi

Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen askerle ilgili gelişme

Bakanlık, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı

Bakanlıktan iş yerlerine koronavirüs tedbirleri kılavuzu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.