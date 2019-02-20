İstanbul’da hava trafiğine sis engeli

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Bazı seferler gecikmeli yapılırken bazı seferler iptal edildi.
İstanbul’da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. İniş yapması gereken bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılıyor. Bazı uçaklar da İstanbul’a yakın havalimanlarına yönlendiriliyor. Türk Hava Yollarının Marsilya-İstanbul uçağı Ankara’ya, Kiev-İstanbul uçağı İzmir’e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara’ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara’ya yönlendirildi.
Öte yandan, Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen Havalimanından yapılması gereken 20.02.2019 tarihli bütün uçuşlarını sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Seferlerin ne zaman yapılacağı ise yarın hava koşullarına bağlı olarak belirlenecek.
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