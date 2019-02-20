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İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

*Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA SİS ENGELİ
Yoğun sis, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Her iki havalimanında seferler de gecikmeler yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ile Sabiha Gökçen'e inemeyen 7 uçağı Çorlu, Yenişehir ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.

BİLAL EKŞİ: İNİŞ VE KALKIŞ KAPASİTELERİ DÜŞTÜ
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Görüntü Dökümü
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-ATATÜRK HAVALİMANI
-Sis içinde pist başına giden uçaklar
-Park halinde bekleyen uçaklar
-Apronda sis altındaki uçaklardan görüntüler
-Kuleden görüntüler
-Hareket halindeki uçaklar
-Genel ve detaylar
-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
-Terminal içerisinden yolcu detayları
-Terminal binasının sisli görüntüleri
-Terminalde sis detayları
-Genel detaylar

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