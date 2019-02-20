İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

*Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA SİS ENGELİ

Yoğun sis, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Her iki havalimanında seferler de gecikmeler yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ile Sabiha Gökçen'e inemeyen 7 uçağı Çorlu, Yenişehir ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.