İstanbul’da Havacılık Fuarı

İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

2 yılda bir yapılan ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuara 150’nin üzerinde firma katıldı. Yerli ve yabancı 40'dan fazla hava aracının sergilendiği etkinliğe ilgi geçen senelere göre daha azdı.

2012 yılına kadar “AIREX” adıyla düzenlenen fuar, İstanbul’un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha da etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından bu yana İstanbul Airshow adıyla organize ediliyor.

Fuara katılan üniversite öğrencisi Doğuşan Erdoğan, havacılık tutkunu olduğunu, fuar sayesinde uçaklara dokunabilmenin ve uçakların kokpitlerine girebilme şansına erişebilmenin muhteşem bir duygu olduğunu ifade etti.

Ailesiyle birlikte İstanbul Airshow’u ziyaret eden Pilot Bilal Karaman, fuarın çocukları için çok eğitici olduğunu ve havacılığı sevdirdiğini belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü temsilen fuarda görev yapan Mahmut Samet Saim ise etkinliğin genel amacını şu sözlerle açıkladı:

“Yurt içinden ve yurt dışından gelen firmalar var. Tüm katılımcılar burada olan firmalar hakkında bilgi alabiliyorlar. Bu fuarın ana amacı, çok sayıda ticari organizasyonun, kamu kurumunun, kullanıcıların ve katılımcıların bilgi alışverişinde bulunabilmesi ve havacılık alanında farkındalık oluşması.”

