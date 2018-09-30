HABER

İstanbul’da Havacılık Fuarı

30.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti

İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

2 yılda bir yapılan ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuara 150’nin üzerinde firma katıldı. Yerli ve yabancı 40'dan fazla hava aracının sergilendiği etkinliğe ilgi geçen senelere göre daha azdı.

2012 yılına kadar “AIREX” adıyla düzenlenen fuar, İstanbul’un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha da etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından bu yana İstanbul Airshow adıyla organize ediliyor.

Fuara katılan üniversite öğrencisi Doğuşan Erdoğan, havacılık tutkunu olduğunu, fuar sayesinde uçaklara dokunabilmenin ve uçakların kokpitlerine girebilme şansına erişebilmenin muhteşem bir duygu olduğunu ifade etti.

Ailesiyle birlikte İstanbul Airshow’u ziyaret eden Pilot Bilal Karaman, fuarın çocukları için çok eğitici olduğunu ve havacılığı sevdirdiğini belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü temsilen fuarda görev yapan Mahmut Samet Saim ise etkinliğin genel amacını şu sözlerle açıkladı:

“Yurt içinden ve yurt dışından gelen firmalar var. Tüm katılımcılar burada olan firmalar hakkında bilgi alabiliyorlar. Bu fuarın ana amacı, çok sayıda ticari organizasyonun, kamu kurumunun, kullanıcıların ve katılımcıların bilgi alışverişinde bulunabilmesi ve havacılık alanında farkındalık oluşması.”

PARTNERMuğla'da deniz suyu 20 metre çekildiMuğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybettiEdirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık oldukDonald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.