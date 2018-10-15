İstanbul'da havadan trafik denetimi

İSTANBUL (AA) - Trafik kazalarının azaltılması amacıyla başlatılan ''Trafik Kazalarını Önleme Planı'' çerçevesinde İstanbul'da helikopter ve drone ile denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce hazırlanan "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, polis ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Anadolu Yakası İstasyon Amirliği ekipleri de bu kapsamda birçok noktada havadan helikopter ve drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Anadolu Yakası İstasyon Amiri Başkomiser İrfan Kaya, vatandaşların kontrollerden çok memnun olduğunu belirterek, "Denetimlerin sonuç verdiğini yazdığımız cezaların azaldığından da görebiliriz. Bu vatandaşlarımızın uyarılara dikkat ettiğini gösteriyor. Amacımız trafik kazalarını önlemek." dedi.

