HABER

İstanbul'da havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında havadan gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) - Trafik kazalarının azaltılması amacıyla başlatılan ''Trafik Kazalarını Önleme Planı'' çerçevesinde İstanbul'da helikopter ve drone ile denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce hazırlanan "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında, polis ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Anadolu Yakası İstasyon Amirliği ekipleri de bu kapsamda birçok noktada havadan helikopter ve drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Anadolu Yakası İstasyon Amiri Başkomiser İrfan Kaya, vatandaşların kontrollerden çok memnun olduğunu belirterek, "Denetimlerin sonuç verdiğini yazdığımız cezaların azaldığından da görebiliriz. Bu vatandaşlarımızın uyarılara dikkat ettiğini gösteriyor. Amacımız trafik kazalarını önlemek." dedi.

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Açlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmeliAçlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmeli
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Çamlıca Bağlantıyolu trafik denetimleri Trafik Kazalarını Önleme Planı

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.