İstanbul’da hayvan kaçakçılığı operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, ticareti yasaklanan çok sayıda yılan, Tarantula ve Çin Ejderi ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yasaklanan sürüngenlerin Kadıköy ve Eyüpsultan’da satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 ilçedeki adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan aramalarda 21 adet piton, 12 boa ile 3 Hognose yılanı, 4 Tarantula, 1 Gecko, 1 Savanna monitör, 1 Çin Ejderi, ölü yılan ve sürüngenler ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şahsa 17 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlılara el konuldu.

