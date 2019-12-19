İstanbul'da "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesindeki Tasavvuf Araştırmaları Merkezi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, konuşmasında, üniversitenin bünyesinde yeni açılan Tasavvuf Araştırmaları Merkezi'yle ilgili bilgi verdi.

Merkezin irfan ve hikmet geleneğinin güçlenmesi için önemli çalışmalara imza atacağından emin olduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Mevlana'yı anlamak çok önemli. Mevlana Hazretleri birinci bin yılda karşılaştığımız büyük meydan okumaya cevap veren önemli öncülerimizdendir. Bugün dünyada Kuran-ı Kerim en çok okunan kitaptır. Ondan sonra en çok okunan kitabın ise Mesnevi olduğuyla ilgili araştırmalar var. Bu hakikaten muhteşem bir olay. O ulu ve büyük insanın bulunduğu, yaşadığı ve mayaladığı coğrafyanın evladı olmak ve bunu duymak hakikaten çok güzel bir duygu. İkinci bin yılda da son 150 yıldır yaşadığımız büyük meydan okuma karşısında yeniden kendimizi toparlanmamız ve ilim, irfan ve hikmet geleneğiyle yeniden buluşmamız gerekiyor. Mevlana bu anlamda bizim için kitap ve sünnet geleneğimiz, tabii en temel eserlerimizden sonra, başvuruda bulunacağımız en önemli beyin ve öncülerimizden birisidir. Bütün bu programlar umarım yeniden mesnevi ile muhabbetimizin gelişmesine vesile olur. İnsanlığın huzura ihtiyacı var ve bu nedenle yeniden Mevlana'yı keşfetmemiz gerekiyor."