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İstanbul'da "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:52 | Son Güncelleme

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut: - "İnsanlığın huzura ihtiyacı var ve bu nedenle yeniden Mevlana'yı keşfetmemiz gerekiyor" - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Mevlana'nın gündemindeki insanın en önemli özelliği gönlüdür. Çünkü ten toprakta çürüse de gönül çürümeyecektir"

İSTANBUL (AA) - Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesindeki Tasavvuf Araştırmaları Merkezi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle "Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus" programı düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, konuşmasında, üniversitenin bünyesinde yeni açılan Tasavvuf Araştırmaları Merkezi'yle ilgili bilgi verdi.

Merkezin irfan ve hikmet geleneğinin güçlenmesi için önemli çalışmalara imza atacağından emin olduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Mevlana'yı anlamak çok önemli. Mevlana Hazretleri birinci bin yılda karşılaştığımız büyük meydan okumaya cevap veren önemli öncülerimizdendir. Bugün dünyada Kuran-ı Kerim en çok okunan kitaptır. Ondan sonra en çok okunan kitabın ise Mesnevi olduğuyla ilgili araştırmalar var. Bu hakikaten muhteşem bir olay. O ulu ve büyük insanın bulunduğu, yaşadığı ve mayaladığı coğrafyanın evladı olmak ve bunu duymak hakikaten çok güzel bir duygu. İkinci bin yılda da son 150 yıldır yaşadığımız büyük meydan okuma karşısında yeniden kendimizi toparlanmamız ve ilim, irfan ve hikmet geleneğiyle yeniden buluşmamız gerekiyor. Mevlana bu anlamda bizim için kitap ve sünnet geleneğimiz, tabii en temel eserlerimizden sonra, başvuruda bulunacağımız en önemli beyin ve öncülerimizden birisidir. Bütün bu programlar umarım yeniden mesnevi ile muhabbetimizin gelişmesine vesile olur. İnsanlığın huzura ihtiyacı var ve bu nedenle yeniden Mevlana'yı keşfetmemiz gerekiyor."

Açılış konuşmasının ardından Hazreti Mevlana'yla ilgili oturum gerçekleşti. Oturumda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Koç ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Safi Arpaguş Hazreti Mevlana'yı anlattı.

Oturumun moderatörlüğünü yapan Yılmaz, Mevlana'nın çağları aşan çağrısının çok önemli temel sebepleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi, Mevlana'nın gündeminde insan var. Mevlana'nın anlayışına göre her insan değerli çünkü her insan potansiyel Müslüman'dır. Mevlana'nın gündemindeki insanın en önemli özelliği gönlüdür. Çünkü ten toprakta çürüse de gönül çürümeyecektir. İnsanın kalıcı olan tarafı gönlüdür. Gönlün de aşk fırını haline gelmesi, sevmek ve sevilmeyi tanıması Mevlana'nın söylemlerinde çok ayrı bir değer kazanmıştır. Müsamaha, hoşgörü ve insanlara ümit aşılamak, bu söylemlerini gerçekleştirirken de kaynağının Kur'an ve sünnet olmasına özen göstermek, Mevlana'nın söylemlerinin temel merkez değerleridir. Bugün sizlerle Mevlana'nın onun özümseyip algılayıp bize sunduğu değerlerini hem de onun fikri altyapısını paylaşacağız."

Program Ender Doğan Tasavvuf Müziği Konseri ile sona erdi.

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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi hz. mevlana Sabahattin Zaim Üniversitesi

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