İstanbul'da HDP binasına saldırı

Silahlı ve bıçaklı bir kişinin bugün öğle saatlerinde İstanbul'da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına saldırı düzenlediği bildirildi. Bazı medya organlarında saldırganların sayısının iki olduğu iddia edilirken HDP'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, olayı, "Bir şahıs geliyor, ‘Üye olacağım’ diyor. Yönetici arkadaşlar yok diyorlar. Dışarı çıkıyor, geliyor. Çay veriyorlar. O sırada genç arkadaşlardan birine bıçak çekiyor. Üzerinde iki silah var. Onları çıkarıyor. Arbede yaşanıyor. Dışarıdaki esnaf ve insanlar üzerine hücum edince yakalanıyor. Sonra gelip polis alıp götürüyor. İlçede genç arkadaş bıçaktan dolayı hafif yaralandı" sözleriyle anlattı.

Kuzu, saldırganın Kocasinan Karakolu’na götürüldüğünü ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü ise Twitter hesabından, "İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış" paylaşımını yaptı.

İzmir saldırısı davası yarın başlıyor

17 Haziran 2021'de de HDP'nin İzmir il binasına saldırı düzenlenmiş, Deniz Poyraz adlı bir parti çalışanı hayatını kaybetmişti. HDP'den yapılan açıklamada davanın ilk duruşmasının 29 Aralık'ta İzmir 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği bildirildi.

ANKA,DW/BÖ,BK

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