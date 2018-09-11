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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR DENETİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 İlde yapıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ İSTANBUL (DHA)
Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 İlde yapıldı.
İstanbul'da da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğünün katımıyla özellikle de 2018 Eğitim ve Öğretimin başlaması öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi adı altında uygulama gerçekleştirildi.
Denetim noktalarından birisi de Şişli Darülaceze Caddesi ve Kadıköy Kuşdili Caddesiydi. Polis ekipleri şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçlar ve kişiler didik didik aranıp GBT kontrolünden geçirildi.

Görüntü dökümü:
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-ŞİŞLİ
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Şüpheli görülen araçlardan detay görüntü
-Araç sürücülerin durdurulup aranması
-Araçların aranması
-Polis helikopterinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
-KADIKÖY
-Polis ekiplerinin denetlemeleri
-Kimlik kontrolleri
-Araçların aranması
-Helikopterden detaylar

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