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İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

10.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2021/5" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur 2021/5" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gün içerisinde ’Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
Uygulama yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Sürücüler, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. ‘Bozo’ isimli narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Kurallara uymayan ve evrakları eksik olan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

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