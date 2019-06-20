HABER

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 08:03 | Son Güncelleme

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane'de bir adrese operasyon yaptı.

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane'de bir adrese operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri'ninde katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek oldu. Operasyon yapılan binanın bulunduğu sokak ulaşıma kapatıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04:00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı. Sokağın giriş ve çıkışı zırhlı araçlarla kapatılırken, operasyonunun yapıldığı binanın önünde çok sayıda sivil ekip, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlar görüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında polis helikopteri de bölgeyi havadan taradı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Zırhlı araçlarla soakakların kapatılması
-Polis helikopteri
-Sokağın sivil ekipler tarafından kapatılması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Görebilmek için kilometrelerce yol katettilerGörebilmek için kilometrelerce yol katettiler
Fatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralıFatih'te gecekondu alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Bakan Soylu'dan sert sözler: Yeni yetme grupla karşı karşıyayız

Bakan Soylu'dan sert sözler: Yeni yetme grupla karşı karşıyayız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

4 ilde eş zamanlı başladı! Dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Merakla beklenen rapor sonrası Türkiye'den açıklama!

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.