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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 07:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve Polis Helikopteri de destek verdi.

KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Sabah saat 04:30'da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılar özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırıldı.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıİstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıİstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

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