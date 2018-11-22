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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 01:55 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL -   Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı  'Yeditepe Huzur' adlı asayiş denetimi yapıldı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş denetimi yapıldı. Helikopter ve narkotik köpeklerinin de destek olduğu uygulamada, Kadıköy ve Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında bir çok noktada aramalar yapıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve saat 00:00 sıralarında başlayan uygulamada, durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrollerinin ardından araçlarında eksik bulunan sürücülere cezai işlemler yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİDE UYGULAMAYA KATILDI
Uygulamaya Laki ve Giz isimli norkotik köpekleri de katıldı. Giz, Kadıköy'de durdurulan araçları araçları aradı. Durdurulan araçlarda bulunanların üzerleri ve eşyaları da didik didik arandı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem yapılırken uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Sürücü ve yolcuların aranması
-Narkotik köpeğinin araması
-Ceza yazılması
-Genel Bilgi Tarama(GBT) yapılması
-Polis helikopteri
-Genel ve detay görüntüler

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