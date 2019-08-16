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İstanbul’da Helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Alex’ durdurulan araçlarda arama yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Alex’ arama yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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