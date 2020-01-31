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İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur 2020-3’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 20.00’den itibaren 39 ilçede geniş çaplı ‘Yeditepe Huzur 2020-3’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur 2020-3’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 20.00’den itibaren 39 ilçede geniş çaplı ‘Yeditepe Huzur 2020-3’ uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

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