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İstanbul’da helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 23:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Aktaş, maske konusunda hassasiyet göstererek, maske takmayan vatandaşları uyardı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren il genelinde ’Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan uygulamaları Avcılar’da denetledi. Aktaş denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Uygulamaları Marmara Caddesi’nde takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet etti, onlara sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı. Denetleme esnasında küçük bir çocuk ile konuşan Aktaş, maskesi olmayan çocuğa cerrahi maske taktı.
Denetimler esnasında gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Bu akşam il genelindeki asayiş uygulamamız devam ediyor. Ağırlığımız narkotik suçlarla mücadele. Bugün arkadaşlar uygulama kapsamında yaptıkları denetimde 3 kilogram civarında esrar maddesi aldılar. İl genelindeki uygulamalarımız devam edecek. Hedefimiz İstanbul’un daha huzurlu daha iyi ve daha güvenilir bir şehir olması için çabalıyoruz. Uygulamalarımız yoğun olarak devam edecektir” dedi.

Uygulamaya polis helikopteri destek verdi
Uygulama yapan Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Aranması olan bir şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

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