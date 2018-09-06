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İstanbul'da helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "Bostancı sahilinde iskele civarında özel sektöre ait bir helikopter düştü. Bu helikopterin sahibi olarak görünen İsmet Özgür Bey, yanında yolcu olarak bulunan Halil Ünver yaralı olarak kurtarıldılar" - "Hava durumundan mı kaynaklandı, teknik bir arıza mı oldu ona ancak kaza kırım ekibi teknik inceleme yaptıktan sonra karar verecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bostancı sahilindeki helikopter kazasında, İsmet Özgür ve yanında yolcu olarak bulunan Halil Ünver'in yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada, Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopterin düştüğünü söyledi.

Helikopterin sahibi olarak görünen İsmet Özgür ile yanında yolcu olarak bulunan Halil Ünver'in kazadan yaralı olarak kurtarıldığını belirten Şahin, "O arkadaşlara gerekli müdahale yapılarak sağlık ekiplerimiz aldı ve hastanelere intikal ettirdiler. Halil Ünver'in göreceli olarak yarasının daha ağır olduğu, diğerinin yarasının daha hafif olduğu şeklinde arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi var. Teknik ekiplerimiz orada şu anda. Sahil güvenliğimiz hem helikopteriyle hem botuyla orada, çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Vali Şahin, helikopterin güzergahı konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını, olayın tetkik edilerek kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Şahin, kazanın nedenine ilişkin de "Hava durumundan mı kaynaklandı, teknik bir arıza mı oldu onu ancak kaza kırım ekibi teknik inceleme yaptıktan sonra karar verecek. Kazaya ilişkin hangi tür değerlendirme yaparsak bir spekülasyona neden olabilir, doğru da olmaz çünkü bu konu bizim ihtisas alanımız değil. Teknik ekibimizin verdiği rapora göre de kamuoyunu aydınlatmış olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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