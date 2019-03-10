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İstanbul'da helikopterli trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da helikopterli trafik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri'ndeki trafik uygulaması, helikopterin havadan yakaladığı kural ihlallerini aşağıdaki ekiplere bildirmesiyle yapıldı.

Ekipler tarafından, 30 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 5 sürücüye seyir halinde telefonla konuşma, 2 sürücüye sürekli sol şerit ihlali 3 sürücüye de takograf kullanmamak ihlallerinden ceza kesildi.

Polis ekiplerinin bölgede benzer çalışmalar yapacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Gişeleri ceza trafik uygulaması

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