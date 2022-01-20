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  4. İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i öldüren firari zanlı yakalandı

İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i öldüren firari zanlı yakalandı

20.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, zanlının Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i öldüren firari zanlı yakalandı

Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, zanlının Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

Öldürülen 33 yaşındaki Ömür Erez isimli hemşirenin, sabıkalı kişi tarafından uzun süredir taciz edildiği bildiriyor.

39 yaşındaki Rahmi Uygun isimli saldırganın, Konya'dan İstanbul dışından geldiği de tanıklar tarafından ifade edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, zanlının, "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğunu açıkladı.

5 el ateş edilen hemşire, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

DHA'ya konuşan görgü tanığı Mevlüt Koç, "Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu." ifadesini paylaştı.

Koç, 39 yaşındaki zanlının, hemşire ile evlenmek istediğini ama Erez'in bunu istemediğini anlattı.

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı ve "Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor, vicdanımıza sığmıyor." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1484155821260947456?s=20

Sağlık çalışanı Ömür Erez cinayeti ile ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılıyor

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