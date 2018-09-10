İstanbul'da hicri yeni yıl etkinliği

İSTANBUL (AA) - Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM), tarafından hicri 1440 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Üsküdar Meydanı'ndaki programda, hicri takvimin bilinirliğinin arttırılması amacıyla hicri doğum günü öğrenme uygulaması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara hicri takvimle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı.
HİTAM Başkanı Erhan Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldan beri hicri yılbaşının insanlara hatırlatılması ve bu önemli tarih değişiminin farkındalığını oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini söyledi.
Bağ, bu yıl İstanbul'un 10 farklı meydanında bu etkinliği gönüllülerle beraber düzenlediklerini belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'nin birçok ilinde büyük meydanlarda bu etkinliği yapmaya karar verdik ve icra ediyoruz. Saat 20.00 itibarıyla da sosyal medyada da çalışmalarımız olacak bu konuyla ilgili." dedi.
Hicri takvimin diğer takvimlerden farkının, Müslümanların özellikle ibadet hayatını düzenlemesi olduğunu vurgulayan Bağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kur'an-ı Kerim'in bütün mesajları hicri takvim esaslı indirilmiştir. Miladi takvimle bizim sadece namaz ibadetimizin vakitleri düzenleniyor. Diğer bütün ibadetlerimiz hicri takvim esaslı. Mesela ramazan ayında tuttuğumuz oruç ve haccın ne zaman yapılacağı hicri takvime göredir. Bütün kutsal gecelerin ve günlerin kutlamaları hicri takvime göre olur. 21. yüzyılın bu kargaşa ortamında insanların çok yoğun çalıştığı zamanlarda halkımıza bunu hatırlatmak istiyoruz. Hicri 1440 yılı bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı."
Bağ, kurdukları stantta, insanların hicri doğum tarihlerini öğrenmelerine vesile olduklarını vurgulayarak, "Miladi doğum tarihinizi söylüyorsunuz, oluşturduğumuz programlarla hicri doğum tarihinizin yazdığı kart veriyoruz. İnternet sayfamızdan da insanlar, tarihteki önemli hadiselerin yıl dönümlerini hicri takvime göre bulabilirler. Halkımızın hicri yılını tebrik ediyoruz. 1440 hicri senesi hayırlara vesile olsun." diye konuştu.
Etkinliğe katılan vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum