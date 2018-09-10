HABER

İstanbul'da hicri yeni yıl etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi, hicri 1440 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM), tarafından hicri 1440 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'ndaki programda, hicri takvimin bilinirliğinin arttırılması amacıyla hicri doğum günü öğrenme uygulaması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara hicri takvimle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı.

HİTAM Başkanı Erhan Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldan beri hicri yılbaşının insanlara hatırlatılması ve bu önemli tarih değişiminin farkındalığını oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Bağ, bu yıl İstanbul'un 10 farklı meydanında bu etkinliği gönüllülerle beraber düzenlediklerini belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'nin birçok ilinde büyük meydanlarda bu etkinliği yapmaya karar verdik ve icra ediyoruz. Saat 20.00 itibarıyla da sosyal medyada da çalışmalarımız olacak bu konuyla ilgili." dedi.

Hicri takvimin diğer takvimlerden farkının, Müslümanların özellikle ibadet hayatını düzenlemesi olduğunu vurgulayan Bağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur'an-ı Kerim'in bütün mesajları hicri takvim esaslı indirilmiştir. Miladi takvimle bizim sadece namaz ibadetimizin vakitleri düzenleniyor. Diğer bütün ibadetlerimiz hicri takvim esaslı. Mesela ramazan ayında tuttuğumuz oruç ve haccın ne zaman yapılacağı hicri takvime göredir. Bütün kutsal gecelerin ve günlerin kutlamaları hicri takvime göre olur. 21. yüzyılın bu kargaşa ortamında insanların çok yoğun çalıştığı zamanlarda halkımıza bunu hatırlatmak istiyoruz. Hicri 1440 yılı bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başladı."

Bağ, kurdukları stantta, insanların hicri doğum tarihlerini öğrenmelerine vesile olduklarını vurgulayarak, "Miladi doğum tarihinizi söylüyorsunuz, oluşturduğumuz programlarla hicri doğum tarihinizin yazdığı kart veriyoruz. İnternet sayfamızdan da insanlar, tarihteki önemli hadiselerin yıl dönümlerini hicri takvime göre bulabilirler. Halkımızın hicri yılını tebrik ediyoruz. 1440 hicri senesi hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Aksaray'da yol çöktü (1) Aksaray'da yol çöktü (1) 
İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktüİstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erhan Bağ Hicri 1440 Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.