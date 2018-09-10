İstanbul'da hicri yeni yıl etkinliği

İSTANBUL (AA) - Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM), tarafından hicri 1440 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'ndaki programda, hicri takvimin bilinirliğinin arttırılması amacıyla hicri doğum günü öğrenme uygulaması yapıldı. Ayrıca vatandaşlara hicri takvimle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı.

HİTAM Başkanı Erhan Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldan beri hicri yılbaşının insanlara hatırlatılması ve bu önemli tarih değişiminin farkındalığını oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Bağ, bu yıl İstanbul'un 10 farklı meydanında bu etkinliği gönüllülerle beraber düzenlediklerini belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'nin birçok ilinde büyük meydanlarda bu etkinliği yapmaya karar verdik ve icra ediyoruz. Saat 20.00 itibarıyla da sosyal medyada da çalışmalarımız olacak bu konuyla ilgili." dedi.

Hicri takvimin diğer takvimlerden farkının, Müslümanların özellikle ibadet hayatını düzenlemesi olduğunu vurgulayan Bağ, sözlerini şöyle sürdürdü: