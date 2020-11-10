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İstanbul’da Hint keneviri operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 00:02 | Son Güncelleme

Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık takip sonunda Çatalca’da Hint keneviriyetiştirmek için seraya çevrilen eve operasyon düzenledi.

Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık takip sonunda Çatalca’da Hint keneviri
yetiştirmek için seraya çevrilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli boyutlarda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin seraya çevirdikleri evde yüksek teknolojili havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullandıkları görüldü. Zanlıların evin güvenliğini sağlamak için ise evin bahçesinde 2 adet pitbull cinsi köpek besledikleri, tek katlı evin balkonunun bir kısmını güvenlik kulübesi benzeri bir yapıya dönüştürdükleri ve burada nöbet tuttukları öğrenildi. Kulübe benzeri yapı içinde bir adet pompalı tüfek, gıda maddeleri ve elektrikli ısıtıcı bulundu. Polis ekiplerinin seraya çevrilen evle ilgili incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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