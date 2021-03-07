İstanbul'da hırsızların hedefi olan deprem konteynerlerinden sadece 505'i kullanılabilir durumda

İstanbul'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından ilçelere yerleştirilmesiyle hırsızların hedefi haline gelen yaklaşık 2 bin deprem konteynerinden sadece 505'inin kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi.

DHA'nın haberine göre içinde 960 parça malzeme bulunan konteynerlerden en çok jeneratör ve delici aletler gibi eşyalar çalındı.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine konteynerlerin yerleri değiştirildi.

Deprem konteynerlerinin bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ilçe belediyelerine devredilmişti.

Aynı habere göre bugün toplam kullanılabilir durumda 505 konteyner bulunuyor; ancak konteynerleri afet anında kimin, nasıl açacağı ve konteynerlerin nerede olduğuna dair birçok vatandaşın bilgisi yok.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Arama kurtarma, ilk yardımla ilgili mahallelerde afet konteynerlerinin olması lazım. Ama bu afet konteynerleriyle ilgilenecek ve bunlara bakacak gönüllülerin organize edilmesi ve desteklenmesi lazım" dedi.

Mahalle toplulukları konteynerlerin kendilerine devredilmesini bekliyor

Konteynerlerin içinde olası bir deprem sonrası profesyonel ekipler gelinceye kadar vatandaşların kullanması için 38 adet malzeme ve ilk yardım ekipmanı bulunuyor.