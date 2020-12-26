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İstanbul’da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi

26.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan çete, Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy’de yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’un farklı ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan çete, Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy’de yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, çete üyelerinin Aydın Kuşadası’nda da araç hırsızlığı yaptığını belirledi. Çetenin kısa süre içerisinde toplam 6 adet araba hırsızlığı, 21 adet evden hırsızlık ve 1 adetse iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Çete üyelerinin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sezgin Y (28), Mehmet S (47), İsmail K (20) ve Selahattin U (24) isimli zanlılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlıların hırsızlık suçundan pek çok sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin görüntülerde bir evden yaptığı hırsızlık saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sabah saatlerinde şüpheliler apartman dairesinde bir eve girdiler. Evde bulunan güvenlik kamerasına göre Şüphelilerden biri evin içine girip soygun yaparken diğeri kapının önünde onu bekliyor. Daha sonra evde bulunan kişiler bunlar fark edip uyandılar. Şüphelilerin durumu fark edip kaçtıkları görüntülendi.

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