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İstanbul'da hırsızlık olaylarında azalma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Vali Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, yılın ilk 4 ayında, İstanbul'da hırsızlık olaylarında geçen yıla göre azalma olduğunu bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, yılın ilk 4 ayında, İstanbul'da hırsızlık olaylarında geçen yıla göre azalma olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;
2019 yılının ilk 4 ayında iş yerinden hırsızlık olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; polis sorumluluk bölgesinde yüzde 24, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 37 azaldı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, rakamlara yer veren Yerlikaya, iş yerinden hırsızlık olaylarının, polis sorumluluk bölgesinde 2018'de 3 bin 562 iken 2019'da 2 bin 684'le yüzde 24 düştüğünü belirtti. Yılın ilk 4 ayında jandarma sorumluluk bölgesinde 35 iş yerinden hırsızlık olayının gerçekleştiğini aktaran Yerlikaya, önceki yıl 56 olan olay sayısında yüzde 37'lik azalma olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, aynı dönemde evden hırsızlık olaylarının bir önceki yıla göre polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldığını bildirdi.

Yılın ilk dört ayında, polis sorumluluk bölgesinde 2018'de 7 bin 420, 2019'da 5 bin 143 evden hırsızlık gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, yüzde 30 azalma olduğunu açıkladı. Yerlikaya, jandarma sorumluluk bölgesinde de 58 evden hırsızlık olayıyla, 68 vakanın yaşandığı 2018'e göre yüzde 14 azalma olduğunu belirtti.

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