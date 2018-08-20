İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi'ndeki A.N.Y.'nin evine giren şüpheliler, 13 bin dolar, 10 bin lira, 3 bilezik, 3 yüzük, 10 kol saati ve oyun konsolu çaldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve dairedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler incelemede, şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 21 kaydı bulunan Hediye G. olduğunu tespit etti.

Öte yandan Çengelköy'de A.A'nın evine giren hırsızlar da 6 bilezik, bilgisayar ve çanta çaldı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hediye G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise iki şüphelinin girdikleri evde dolaştığı, Hediye G'nin çekmeceleri açıp etrafı kontrol ettiği, yanında getirdiği çantalara çaldığı eşyaları attığı görülüyor.

