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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kahve makinesi, mikser ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Küçükçekmece'de olduğunu belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu R.A (26) ve B.B (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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