İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Esenyurt'taki tekstil atölyelerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi, çaldıkları öne sürülen bebek kıyafetlerini satmaya çalışırken yakaladı. Kıyafetlere el konulurken şüpheli Bayram E, Tolga G, Ali Y. ve yaşı küçük Ş.Y. gözaltına alındı.

Yaşı küçük Ş.Y, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin bir iş yerine aynı gecede iki kez girdikleri, buradaki bütün malzemeleri iki ayrı araca yükleyip uzaklaştıkları belirlendi.

Başka bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında ise şüphelilerin kapalı kasa araçla gündüz vakti iş yerinin önüne gelerek levye ile kapıyı açması, malzemeleri araca yüklerken iş yeri sahibinin durumu fark edip arkalarından koşması yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

