İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışmasına 5 Temmuz'da başlayan ekipler, hırsızlık olaylarına karışan bazı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, 2 Kasım'da Bağcılar ve Bahçelievler'de şüphelilerin adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen O.T'nin de bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 15 ev ile Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki ev ve iş yerlerine giren şüphelilerin kiraladıkları araçlarla hırsızlık yapmayı planladıkları bölgelerde keşif yaptıkları, güvenlik kameralarının bulunmadığı sokak ve apartmanları tercih ettikleri öğrenildi.