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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Şüphelilerden ikisinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil firmasından 1 milyon 600 bin lira çaldığı öne sürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışmasına 5 Temmuz'da başlayan ekipler, hırsızlık olaylarına karışan bazı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, 2 Kasım'da Bağcılar ve Bahçelievler'de şüphelilerin adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen O.T'nin de bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 15 ev ile Zeytinburnu'ndaki bir iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki ev ve iş yerlerine giren şüphelilerin kiraladıkları araçlarla hırsızlık yapmayı planladıkları bölgelerde keşif yaptıkları, güvenlik kameralarının bulunmadığı sokak ve apartmanları tercih ettikleri öğrenildi.

- Hırsızlık için şehirler arası yolculuk

Polisin teknik takibine takılan şüpheliler M.Ş.S. ve M.S'nin, 2 Kasım'da Zeytinburnu'ndaki bir tekstil firmasından 1 milyon 600 bin lira çaldıkları belirlendi.

M.Ş.S'nin Diyarbakır'da yaşadığı ve hırsızlık için İstanbul'a gelip gittiği, 1 ay önce farklı bir hırsızlık operasyonu kapsamında yakalanıp adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı otomobil, 9 cep telefonu, 40 bin lira, 19 bin 900 dolar, bin avro, 19 bilezik, 5 çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık Hırsızlık Büro Amirliği

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