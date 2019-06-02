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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Otomobil ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, otomobil ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydınevler Mahallesi Muhabbetli Sokağı'nda oturan O.S, 4 Mayıs'ta 09.00 sıralarında evinden cep telefonu, 2 kol saati, dizüstü bilgisayar, içinde yaklaşık 220 lira bulunan cüzdanı ile otomobilinin çalındığını belirterek, polis merkezine şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 7 Mayıs'ta Yenibosna Zafer Mahallesi ile Ahmet Yesevi Caddesi kesişiminde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ozan Ç'nin (20) çeşitli suçlardan arandığı, Hakan D. (21) ve Mehmet K'nin (28) ise emniyette suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ozan Ç. ile Hakan D. tutuklandı, Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık Hırsızlık Büro Amirliği maltepe

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