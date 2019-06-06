İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev ve otodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, 3 Haziran'da Güvercintepe Mahallesi'nde bir ev ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 3 şüphelinin, yakın bir sokakta park halindeki sahte plakalı otomobilin içerisinde oldukları tespit edildi.

Bekçilerin dur ihtarına uymayan ve yaya olarak kaçan 3 zanlı, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Kaçarken hırsızlıkta kullandıkları maske ve eldiven gibi malzemeleri sokağa atan şüphelilere ait araçta yapılan aramada, amfi, hoparlör, DVD çalar, dizüstü bilgisayar gibi çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kayıtları olduğu öğrenilen zanlılar tutuklandı.

