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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bakırköy'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 evden farklı tarihlerde, 1 cep telefonu, 1 drone cihazı, 1 kol saati, 1 gümüş yüzük ve 1 montun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen Osman A. (41) 5 Haziran'da Basınköy Mahallesi'de polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklandı.

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Bakırköy hırsızlık operasyon

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