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İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 8 kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da gece yarısından sonra girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 8 şüpheli 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gece yarısından sonra girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 8 şüpheli 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler arasında 2 gün önce Zeytinburnu'nda meydana gelen 1 milyon 600 bin lira değerinde döviz ve altının çalındığı hırsızlık olayının failleri de yer alıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında İstanbul'da çok sayıda ev hırsızlığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda ele başılığını 20 yaşındaki O.T.'nin yaptığı 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için telefon kullanmadığ belirlendi. Şüphelilerin 15 ayrı ayrı eve girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 3'erli gruplar halinde hırsızlık yapan şüphelilerin çalıntı otomobillerle geldikleri semtlerde yaya dolaşarak hedef evleri tespit ettikleri, ardından vatandaşlar uyurken evlere girerek hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen soruşturmada başka bir hırsızlık olayı daha çözüldü. Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine tuvalet penceresinden girerek yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalan hırsızlardan ikisinin kimliğini tespit eden dedektifler bu şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda M.Ş.S.(23) ile M.S.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil, 9 adet cep telefonu, 10 adet kol saati, 40 bin lira, 20 bin dolar, bin Euro ile altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Yetkililer Zeytinburnu'nda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik - Türkiye-İstanbul / Beşiktas - (Görüntülü) İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 8 kişi yakalandı Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gece yarısından sonra girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 8 şüpheli 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler arasında 2 gün önce Zeytinburnu'nda meydana gelen 1 milyon 600 bin lira değerinde döviz ve altının çalındığı hırsızlık olayının failleri de yer alıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında İstanbul'da çok sayıda ev hırsızlığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda ele başılığını 20 yaşındaki O.T.'nin yaptığı 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için telefon kullanmadığ belirlendi. Şüphelilerin 15 ayrı ayrı eve girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 3'erli gruplar halinde hırsızlık yapan şüphelilerin çalıntı otomobillerle geldikleri semtlerde yaya dolaşarak hedef evleri tespit ettikleri, ardından vatandaşlar uyurken evlere girerek hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen soruşturmada başka bir hırsızlık olayı daha çözüldü. Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine tuvalet penceresinden girerek yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalan hırsızlardan ikisinin kimliğini tespit eden dedektifler bu şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda M.Ş.S.(23) ile M.S.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil, 9 adet cep telefonu, 10 adet kol saati, 40 bin lira, 20 bin dolar, bin Euro ile altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Yetkililer Zeytinburnu'nda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. -

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