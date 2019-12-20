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İstanbul'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Tekstil ve baskı firmalarından kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada sattığı öne sürülen şüphelilerin, 27 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de gerçekleştirilen bazı hırsızlık olaylarının bağlantılı olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan yerlerde birçok kez görüldüğünü tespit etti.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edilen kişilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Jandarma komando timlerinin desteğiyle Avcılar ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen baskında, G.K, S.B, M.D. ve A.K. yakalandı. Ekipler, hırsızlık olaylarında kullanıldığı düşünülen bir otomobile de el koydu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak kumaş ile giyim malzemesi çalıp sattığı ve Tekirdağ'da 11, Beylikdüzü'nde 3, Esenyurt'ta 8, Büyükçekmece'de 2 ve Silivri'de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Jandarma operasyon

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