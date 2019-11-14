İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hırsızlıktan arandığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Merve Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan araç kısa süreli kovalamaca sonrası durduruldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Şehmus O.'nun mala zarar verme ve hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı.

Araçta yapılan aramada, 1 hilti, 1 şarjlı matkap ve çok sayıda oto teybi ile amfi kolonu (hoparlör) ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, teyp ve hoparlörlerin çevredeki araçlardan çalındığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

