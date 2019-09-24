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İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN  DEPREM, SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE OKULLAR BOŞALTILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Alparslan ERMİŞ-Yılmaz OKUR/ İSTANBUL (DHA)-MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Silivri, Büyükçekmece'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Birçok veli çocuklarını almak için okullara koştu. İstanbul Valiliği, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Silivri'deki Nurullah Baldöktü İlkokulu'na gelen ve kendisinin de bir başka okulda öğretmen olduğunu söyleyen veli, "Derste akıllı tahta kullanıyordum. Depremi farketmedim. Öğrenciler deprem olduğunu söyledi. Gerekli tedbirleri alıp okulu boşaltıp, tahliye ettik. Şimdi oğlumu almaya geldim" dedi.

ALLAH BÜYÜĞÜNDEN ESİRGESİN
Bir başka veli okula kardeşini almaya geldiğini, depremi yolda kendisine gelen telefonla öğrendiğini söylerken, bir kadın ise "Torunumu almaya geldim. Allah büyüğünden esirgesin" dedi. Okuldan kızını kucağına alarak çıkan bir başka veli ise, "sıkıntı yok" dedi.

HASAR İHBARI YOK
Bu arada, İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Silivri'den görüntüler
-Vatandaşlarla röp
-Detaylar

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