İstanbul'da hissedilen  deprem, Silivri'de okullar boşaltıldı (1)

Alparslan ERM\u0130\u015e \u0130STANBUL (DHA)-MARMARA Denizi Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem oldu. Depremin en \u00e7ok hissedildi\u011fi Silivri'de baz\u0131 okullar bo\u015falt\u0131ld\u0131. \u00d6\u011frenciler d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Park halindeki arac\u0131n cam\u0131na bu notu yazd\u0131larUlusal Tekstil \u00dcniversitesi ile akademik i\u015f birli\u011fi protokol\u00fc
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