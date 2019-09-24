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İstanbul'da hissedilen  deprem, Silivri'de okullar boşaltıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL (DHA)-MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

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