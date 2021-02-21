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İstanbul’da hücre evlerinde yakalanan 17 FETÖ şüphelisi serbest kalırken, 13 şüpheli tutuklandı

21.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hücre evi baskınında yakalanan 30 kişiden 16’sı ‘adli kontrol’ koşuluyla olmak üzere 17’si serbest bırakıldı.

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hücre evi baskınında yakalanan 30 kişiden 16’sı ‘adli kontrol’ koşuluyla olmak üzere 17’si serbest bırakıldı. 13 FETÖ şüphelisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik 16 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, daha önceki soruşturmalarda adı geçen ve firari durumda olan örgüt üyesi 31 şüpheliden 30’u hücre evlerinde yakalanmıştı.
Dört gün önce düzenlenen operasyonda örgüt içinde ‘gaybubet evi’ olarak tabir edilen hücre evlerinde gözaltına alınan 30 FETÖ üyesinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki 4 gün süren ifade işlemleri tamamlandı.
Emniyetten adliyeye sevk edilen şüpheliler, “firari” oldukları soruşturma dosyaları kapsamında ilgili birimlere teslim edildi. Haklarında yapılan işlemlerin akabinde adli makamlara çıkarılan 30 örgüt üyesinden 16’sı ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi. FETÖ üyesi 1 şüpheli serbest bırakıldı, diğer 13 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ’nün İstanbul’daki hücre evlerine yönelik 29 farklı noktaya 16 Şubat gecesi yapılan baskında söz konusu hücre evlerinde 17 bin 515 euro, 6 bin 950 TL, 3 adet F serili 1 ABD doları ve yasaklı 2 yayın ele geçirilmişti.

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