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İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT sorguları yapıldı.

İstanbul genelinde " Huzur-13” uygulaması çerçevesinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasıyla ilgili terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla kamu, kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgelerle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis ile uygulama gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Operasyona havadan helikopter ile destek verildi. Hassas burunlu köpekler de uygulamada görev aldı.

Operasyonla il genelinde huzur ve güven ortamı devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Operasyon kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, Vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi
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