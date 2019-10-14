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İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019/4 denetimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019/4 denetimi"

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki "Aspar" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

(FOTOĞRAF)

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