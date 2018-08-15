Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA - İSTANBUL'da polis, 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' adıyla kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Eş zamanlı olarak saat 14.00'da yapılan denetim notları arasında Bostancı Vapur İskelesi ile Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali de yer aldı. Denetime çok sayıda polis katıldı. Denetim sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, bavullar ve çantalar arandı.

