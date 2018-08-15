İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Havalimanı'nda "Huzurlu Bayramlar Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla kent genelinde çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'nda "Huzurlu Bayramlar Türkiye" uygulaması yapıldı. Çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri de destek verdi.

Atatürk Havalimanı girişine kontrol noktası kuran polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Bavullarda ve araçlarda ise dedektör köpeklerin yardımıyla arama yapıldı.

