HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da içinde kamu görevlilerin de olduğu ‘dolandırıcılık’ ve ‘rüşvet’ operasyonu

İstanbul’da içinde kamu görevlilerin de olduğu ‘dolandırıcılık’ ve ‘rüşvet’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 07:12 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde ‘dolandırıcılık amaçlı örgüt kurmak’ suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 83 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde ‘dolandırıcılık amaçlı örgüt kurmak’ suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 83 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevinde çalışanların da yer aldığı 111 adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde ‘dolandırıcılık amaçlı örgüt kurmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ gibi suçlamalara yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 14 kamu görevinde çalışanın da yer aldığı 111 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 14 şüpheli kamu kurumu çalışanı, 10 şüpheli yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 83 şüphelinin yakalama kararının yer aldığı operasyonda, 103’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 8 ilde 111 adreste arama yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri adreslerinde yapılan aramada çok sayıda belge, ve yabancı uyruklara ait pasaportlara el konuldu. Şüphelilerin Türkiye’deki yabancılara sıra ve randevu vermeden dolar karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız Kazanç elde ettikleri belirlendi.

Aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
İstanbul merkezli 8 ilde 'rüşvet' operasyonuİstanbul merkezli 8 ilde 'rüşvet' operasyonu
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
En Çok Okunan Haberler
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Yine rahat durmadı! Yeni yaşını böyle kutladı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
Boyu kısa ama yüreği kocaman... 4 gündür enkazda hayat kurtarma mücadelesi veriyor
Boyu kısa ama yüreği kocaman... 4 gündür enkazda hayat kurtarma mücadelesi veriyor
İstanbul merkezli 8 ilde 'usulsüz ikamet izni' verenlere operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde 'rüşvet' operasyonu
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki depremzedelerle ilgili flaş açıklama
Koca'dan flaş İzmir açıklaması
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
AK Parti milletvekili koronavirüse yakalandı
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.