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  4. İstanbul'da, İdlib'deki saldırılar protesto edildi

İstanbul'da, İdlib'deki saldırılar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da, İdlib'deki saldırılar protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Beyoğlu'nda Odakule önünde toplanan grup, ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça afiş ve pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Buradan İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, İdlib'de açık bir şekilde insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Rusya'nın İdlib ve çevresini vahşi bir şeklide bombaladığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Hastaneler, fırınlar, okullar ve mescitler bombalanıyor. 'Orada terörist var.' diyorlar. Terörist oraya bombalayanlardır. Hiçbir savaşta hastaneler hedef olmaz. Ama Rusya orada hastaneleri vuruyor. Orada insanlık suçuna şahit oluyoruz. Putin 'Suriye'ye meşru devletin davetiyle geldik.' diyor. Şunu unutmayalım Esed yönetimi asla meşru değildir. İnsanları vahşice katleden, işkence yapan bir çete asla meşru olmaz. Dolayısıyla onun davetiyle gelenlerde meşru olamazlar."

Açıklamanın ardından Kaya ve beraberindeki 2 kişi, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne giderek İdlib kentindeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı demir bariyerlere astı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu istanbul protesto

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