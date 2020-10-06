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İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 00:14 | Son Güncelleme

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu. Onlarca aracın katıldığı konvoy İHH Vakfı'nın Fatih'te bulunan merkezinden hareket etti.

İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından yapılan protestolar devam ediyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Azerbaycan halkına destek vermek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy düzenledi. İHH'nın Fatih'te bulunan genel merkezi önünde toplanan onlarca araç, Saat 21.30'da hareket ederek, Saraçhane, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü güzergahını takip ederek Edirnekapı'ya geldi. Konvoydakiler burada dağıldı. (DHA)

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